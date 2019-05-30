logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Из-за врачебной ошибки женщина больше не сможет забеременеть естественным путем

Хирург по ошибке удалил женщине здоровую маточную трубу. Теперь она не сможет иметь детей без помощи ЭКО.

27-летняя англичанка Челси Томас была госпитализирована в больницу Уолсолл Мэнор (Великобритания) с внематочной беременностью в марте прошлого года, сообщает издание BBC News.

7 марта прошлого года внематочная беременность г-жи Томас была обнаружена после того, как у нее началось кровотечение. Она обратилась в больницу, где сама работала ассистентом здравоохранения в течение девяти лет. В тот же день она перенесла операцию, где была удалена ее здоровая маточная труба — левая.

Г-жа Томас говорила хирургу, что сканирование показало беременность в ее правой трубке, но ей ответили: «Я доктор, вы должны мне доверять». Через неделю, когда она все еще испытывала мучительные боли, она вернулась в больницу, где была обнаружена ошибка. Ей пришлось удалить оставшуюся маточную трубу, и теперь она не может иметь детей без лечения ЭКО.

Челси Томас, у которой уже есть шестилетний сын Райли, сказала, что ее отношения с партнером закончились после этой неудачной операции, и она также потеряла работу и принимает антидепрессанты.

Больница извинилась и признала ошибку. Г-жа Томас решила придать дело огласке, потому что хирург, который прооперировал ее, «не должен снова касаться другой женщины».

Внематочная беременность — это состояние, когда оплодотворенная яйцеклетка внедряется вне матки, обычно в одну из маточных труб. Плод не развивается правильно, и здоровье матери может оказаться под угрозой, если беременность продолжится. В Великобритании примерно одна из каждых 90 беременностей — внематочная. Это около 11 000 в год.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Загрузка...