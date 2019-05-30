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Годовалой девочке ампутировали обе ноги, чтобы уберечь ее от мучений в будущем

У родителей был выбор: 15 лет постоянных мучительных операций в попытке восстановить ноги с помощью внутренних металлических штифтов или ампутация ног. Они решили выбрать второе, потому что первый сценарий — это гарантированные страдания, но никакого гарантированного результата.

Англичанка Фрея Гиббс родилась 7 сентября 2017 года в Кармартене, Уэльс, весом 6 фунтов 8 унций. Сначала врачи думали, что у нее косолапие, но уже через пару недель ей поставили диагноз — гемибелия большеберцовой кости, редкий дефект нижней конечности, который, как считается, встречается у одного из миллиона новорожденных. Она родилась без костей в голенях.

Родителей предупредили, что с этим дефектом дочь никогда не пойдет. Позже во Флориде они нашли врача, который был увлечен операциями по восстановлению ног с помощью металлических штифтов, закрепленных на клетках. И сначала думали выбрать этот вариант.

Но семья боялась, что для этого потребуется 15 лет операции, предполагающей регулярные поездки в США. Они также волновались, что это все еще может не сработать, и в любом случае ей понадобятся ампутации в дальнейшей жизни.

«Мы не хотели, чтобы она проходила через это только для того, чтобы она в 16 лет обернулась и сказала: «Знаете что? Я все равно хочу ампутацию». Это было трудное решение, но мы почувствовали, что лучше ампутировать ноги Фрейи и позволить ей привыкнуть к жизни без них с самого раннего возраста. После операции она была так же активна и ничем не расстроена, в более взрослом возрасте для нее это стало бы намного более болезненным опытом», — сообщила ее мать Даниэль Гиббс.

В возрасте одного года Фрейе удалили обе ноги ниже колена, и ее родители надеются, что это поможет ей адаптироваться к протезам в раннем возрасте и быстрее начать вести нормальную жизнь, чем в случае с постоянными операциями без гарантии результата.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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