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Гинекологи призывают женщин отказаться от любых средств интимной гигиены

Британские гинекологи бьют тревогу: на рынке появляется все больше средств для интимной гигиены — от уже привычных гелей для мытья до ароматизирующих бомбочек для ванны, скрабов и масок для интимной зоны. Большинство из них, по мнению врачей, не только бесполезны, но и опасны для здоровья.

Британские гинекологи выступили с критикой средств для интимной гигиены, сообщает британское издание Daily Mail.

Прежде всего, глубокое очищение влагалища «увеличивает риск возникновения инфекций и молочницы, поскольку это нарушает микробиом (баланс естественных бактерий)», — объясняет доктор Анита Митра, гинеколог и научный сотрудник по акушерству и гинекологии в Имперском колледже Лондона. В этом случае вы смываете естественные «хорошие» бактерии и открываете свободный путь для размножения «плохих» бактерий — патогенной флоры, которая вызывает инфекции.

Для интимной гигиены врачи советуют использовать… только воду. Ни специальные средства для мытья, ни мыло, ни даже обычный гель для душа — ничего из этого не стоит применять, потому что все это лишает кожу естественного защитного барьера, говорит доктор Митра. Тем более не стоит использовать скрабы для отшелушивания и профилактики врастающих волос — это повышает риск инфекции, в том числе риск заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ), который может вызвать рак шейки матки, но также может привести к раку влагалища.

Врачи говорят, что из всех средств допустимо использовать только увлажняющий крем для наружней части интимной зоны и специальные увлажняющие средства для влагалища после менопаузы. Но и это только после консультации с врачом, поскольку сухость может быть признаком более серьезного заболевания. И если вы будете самостоятельно увлажнять эту зону, игнорируя симптомы, то состояние может значительно ухудшиться без лечения.

В заключение доктор Митра отметила: «Здорово, что мы стали более свободными и говорим обо всех этих вещах. Но само существование огромного количества средств для интимной гигиены заставляет женщин думать, что их надо использовать, создает паранойю, что без этого ваша интимная зона не может считаться чистой и нормальной. Но это не так».

Алексадра Романова Фото: Vostock Photo

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