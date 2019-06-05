Елена Малышева рассказала об «избавлении от женщин старше 50 лет»

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала данные Роспотребнадзора, заявившего, что половина российских женщин в возрасте 55-57 лет страдает ожирением. 58-летняя Елена уверена, что эти цифры закономерны и связаны, в первую очередь, с перееданием: «Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу – один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха», — цитирует телеведущую RNS. По словам телеведущей, ожирение связано с инфарктами, инсультами и онкологическими заболеваниями.
Малышева добавила, что во многих странах мира существуют специальные программы, нацеленные на борьбу с лишнем весом: «Людей стимулируют правильно питаться, заниматься физкультурой, и наша страна тоже идет по этому пути».
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/Globallookpress
Стоит отметить, что, по данным Роспотребнадзора, которые приводит ТАСС, в России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточную массу тела, при этом в группах 20-летних — около 5% мужчин и женщин. К 27-29 годам эта цифра удваивается, а к 55-57 годам — достигает максимума.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, imagebroker/Michaela Begsteiger, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress
Видео: YouTube
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