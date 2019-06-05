Елена Малышева рассказала об «избавлении от женщин старше 50 лет»

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала данные Роспотребнадзора, заявившего, что половина российских женщин в возрасте 55-57 лет страдает ожирением. 58-летняя Елена уверена, что эти цифры закономерны и связаны, в первую очередь, с перееданием: «Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу – один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха», — цитирует телеведущую RNS. По словам телеведущей, ожирение связано с инфарктами, инсультами и онкологическими заболеваниями.