Елена Малышева рассказала о генетическом здоровье Екатерины и Александра Стриженовых

Генетические тесты в последнее время обретают все большую популярность. Они позволяют предположить, что ожидает пациента в будущем, предупредить риски. Звезды «Первого канала» Екатерина и Александр Стриженовы сделали тест в рамках программы «Жить здорово». Результат огласила в эфире шоу телеведущая Елена Малышева.

Женщина-врач обрадовала пару: и у Екатерины, и у Александра крайне низкие шансы заболеть болезнью Альцгеймера. «Вы будете стариться, растить внуков и правнуков в абсолютном сознании», — цитирует ее «7Дней».

В целом, Александр Стриженов оказался полностью здоров. А у его супруги обнаружили неопасный ген гемохроматоза. Зато Екатерина, в отличие от супруга, обладает высокой эмпатией — способностью разделять эмоции других людей.