Экс-ведущая шоу «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева рассказала о борьбе с раком

Многие поклонники передачи о ремонте и дизайне интерьеров «Квартирный вопрос» были удивлены, когда несколько лет назад ее основную ведущую Наталья Мальцева внезапно сменили другие — Татьяна Грамон и Оксана Козырева. Но так как Наталья не ведет соцсети, никто не знал, куда же она пропала. Оказалось, у телезвезды был обнаружен рак.
«Во-первых, да, я устала от съемок. А во-вторых, я серьезно заболела. Два года жила в Израиле, лечилась там, восстанавливалась. И пыталась понять вообще: кто я, где я? Чего я действительно хочу? Это был достаточно сложный, но при этом очень плодотворный для меня период. Не хочется лишний раз вспоминать о том времени. Но я очень благодарна своей болезни, потому что она многому меня научила», — откровенно рассказала Мальцева в интервью «Комсомольской правде».
Женщина добавила, что очень благодарна за поддержку своим близким — мужу Борису и 15-летнему сыну Михаилу. «Сейчас я абсолютно счастлива. У меня новый проект, вокруг меня друзья, моя великолепная команда. Я живу в какой-то другой реальности по сравнению с той, которая у меня была. И это очень-очень хорошая, очень счастливая реальность. И даже новая программа (ежедневное шоу «Мальцева» на канале НТВ, — прим. ред.) — это не просто какое-то там шоу про дом. Телевидение — это сильнейший инструмент. Мы сейчас боремся за то, чтобы в эфире было как можно больше позитива», — заявила Наталья.
Фото: Maxim Burlak, Olga Khabarova / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram