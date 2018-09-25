Экс-ведущая шоу «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева рассказала о борьбе с раком

Многие поклонники передачи о ремонте и дизайне интерьеров «Квартирный вопрос» были удивлены, когда несколько лет назад ее основную ведущую Наталья Мальцева внезапно сменили другие — Татьяна Грамон и Оксана Козырева. Но так как Наталья не ведет соцсети, никто не знал, куда же она пропала. Оказалось, у телезвезды был обнаружен рак.

«Во-первых, да, я устала от съемок. А во-вторых, я серьезно заболела. Два года жила в Израиле, лечилась там, восстанавливалась. И пыталась понять вообще: кто я, где я? Чего я действительно хочу? Это был достаточно сложный, но при этом очень плодотворный для меня период. Не хочется лишний раз вспоминать о том времени. Но я очень благодарна своей болезни, потому что она многому меня научила», — откровенно рассказала Мальцева в интервью «Комсомольской правде».