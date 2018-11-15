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Директор Софии Ротару о ее здоровье: «Ее колотит от страха перед концертами, отсюда и проблемы»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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София Ротару

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Сестра и директор 71-летней Софии Михайловны Ротару рассказали, как артистка себя чувствует.

Не так давно после одного из концертов, которые она дает редко, София Ротару попала в больницу, где врачи поставили ей диагноз «транзиторная ишемическая атака» (нарушение кровообращения головного мозга без развития острого инсульта, — прим. ред.). Впрочем, сестра Софии Михайловны Аурика призналась «Комсомольской правде», что у звезды был гипертонический криз. А на днях журналисты поинтересовались у директора певицы, как она чувствует себя два месяца спустя.

«Она перед каждым концертом волнуется, словно начинающая артистка. Ее просто колотит от страха, она чуть ли не в обморок падает. Представляете, 45 лет на сцене, а переживает как школьница. Все это, безусловно, отражается на здоровье. София Михайловна в панике начинает мерить давление, которое оказывается повышенным. Она тут же принимает лекарства, чтобы его сбить», — заявил Сергей Лавров в интервью изданию.

Впрочем, после того, как медики объяснили, что у нее было несколько микроинсультов и продолжение такого образа жизни может привести к плачевным результатам, София Михайловна все же старается гастролировать как можно реже и внимательнее относится к своему здоровью.

Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram

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