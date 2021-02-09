Диетолог назвала главную ошибку желающих сбросить лишний вес

Об этом она рассказала изданию Daily Express. Специалист подчеркнула, что мало просто обращать внимание на число калорий в употребляемой пище, важно смотреть, какого качества эти калории. Диетолог рассказала: «Пища, которую потребляет человек, желающий похудеть, должна иметь высокую пищевую ценность... Важно при выборе продуктов внимательно изучать сведения об их пищевой ценности... на упаковке. Только так можно избежать еды с избытком сахара, насыщенных жиров и других ненужных добавок... Продукты должны содержать много клетчатки, витаминов, минералов, а также белка, здоровых жиров и углеводов».

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