Девушка выкладывает в Instagram свои фото с тяжелой формой акне, чтобы призвать всех полюбить свое тело

25-летняя Эмили Кил (Emily Keel) из Портсмута (США) завела аккаунт в Instagram, где рассказывает о своей борьбе с тяжелой формой прыщей, сообщает bbc.com. Это форма акне, при которой воспалительный процесс проникает в глубокие слои кожи. Яркие красные высыпания болезненны, очень заметны и трудно поддаются лечению.

В интервью bbc.com Эмили рассказала, что ее кожа всегда была проблемной, но в какой-то момент наступило резкое ухудшение. Раньше она пыталась делать вид, что состояние ее кожи не доставляет ей беспокойств, но на самом деле ее это очень беспокоило. А после ухудшения она поняла, что не хочет, чтобы на нее смотрели, уволилась и поняла, что страдает настоящей депрессией.

Девушка решила завести аккаунт в Instagram и выкладывать фото своей кожи, чтобы рассказывать о своей борьбе с заболеванием и поддержать тех, кто столкнулся с такой же проблемой.