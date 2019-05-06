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Девушка выкладывает в Instagram свои фото с тяжелой формой акне, чтобы призвать всех полюбить свое тело

Молодая фитнес-тренер уволилась с работы и впала в депрессию после резкого ухудшения состояния ее кожи. Теперь она учится принимать и любить себя даже с тяжелой формой акне и делится этапами борьбы с заболеванием в Instagram.

25-летняя Эмили Кил (Emily Keel) из Портсмута (США) завела аккаунт в Instagram, где рассказывает о своей борьбе с тяжелой формой прыщей, сообщает bbc.com. Это форма акне, при которой воспалительный процесс проникает в глубокие слои кожи. Яркие красные высыпания болезненны, очень заметны и трудно поддаются лечению.

В интервью bbc.com Эмили рассказала, что ее кожа всегда была проблемной, но в какой-то момент наступило резкое ухудшение. Раньше она пыталась делать вид, что состояние ее кожи не доставляет ей беспокойств, но на самом деле ее это очень беспокоило. А после ухудшения она поняла, что не хочет, чтобы на нее смотрели, уволилась и поняла, что страдает настоящей депрессией.

Девушка решила завести аккаунт в Instagram и выкладывать фото своей кожи, чтобы рассказывать о своей борьбе с заболеванием и поддержать тех, кто столкнулся с такой же проблемой.

Вопреки стереотипам, такая форма акне вовсе не говорит о том, что человек не ухаживает за кожей. Проблема в том, что ни крема, ни мази, ни процедуры, ни полный отказ от сладкого при кистозном акне подчас не дают никакого результата. Сейчас Эмили проходит лечение под контролем дерматолога и делится прогрессом. Также она вернулась к работе персональным фитнес-тренером.

Она подчеркивает, что многие люди даже не представляют, насколько тяжело живется с акне, насколько это влияет на психику и место человека в обществе. Своим примером она хочет поддержать людей с аналогичной проблемой и призвать полюбить свою кожу даже с акне. «В мире есть намного более важные вещи, чем чистая кожа. И если у вас акне, это не значит, что вы какой-то не такой», — говорит Эмили.

Фото: Vostock Photo

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