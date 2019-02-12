«Быть нам супервумен вполне по силам»: Екатерина Андреева показала, как снимает стресс

Кроме того, Екатерина попробовала встать в одну из своих любимых асан — позу Дерева — прямо на небольшой яхте, на которой недавно каталась. «О пользе #баланс . Укорениться можно толко умея держать равновесие. А без корней, будет шатать как без руля — без ветрил. Держи равновесие и все. Штормит — все равно держи. Ну с первого раза шторм одолеть не получилось, все попытки встать в позу «дерева» не увенчались успехом — значит, есть к чему стремиться! Потому что стремление, намерение и уверенность — три кита,на которых держится наш жизненный успех», — так подписала телеведущая еще один ролик. Фолловеры поблагодарили Андрееву за вдохновение, и Passion.ru с удовольствием к ним присоединяется.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram