«Бразильская подтяжка»: увеличение ягодиц назвали смертельно опасной операцией

Перенос жира является одной из самых рискованных косметических операций, связанных с постоянным обезображиванием, слепотой и значительным шансом быстрой мучительной смерти, сообщает британское издание Daily Mail.

На прошлой неделе в Новом Орлеане состоялось ежегодное собрание Американского общества эстетической пластической хирургии — мероприятие, которое демонстрирует, что ждет в будущем для косметических улучшений. На мероприятии стало очевидно, что все больше компаний предлагают оборудование по перекачке собственного жира из разных частей тела в область ягодиц для создания фигуры, как у Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес. Однако в медицинском сообществе существуют серьезные опасения по поводу переноса жира.

В прошлом году выяснилось, что женщины, перенесшие увеличение ягодиц с помощью жира — это называют «бразильской подтяжкой ягодиц» — в 1 случае из 3000, что делает ее самой смертельной из всех косметических процедур. Осложнения также включают бактериальные инфекции, некроз, рубцевание, разрывы раны и абсцессы.

На прошлой неделе бостонский хирург доктор Даниэль Дель Веччио, один из многих исследователей случаев смерти от увеличения ягодиц, раскрыл причину высокой смертности. Он объяснил, что жир можно вводить только над мышцами, но нет безопасного способа введения жира в мыщцы. Это может растянуть кровеносные сосуды, вызвать массивное кровотечение, попадание жира в кровь и быструю смерть.

После нескольких смертельных случаев в результате «бразильской подтяжки» Британская ассоциация эстетических и пластических хирургов запретила своим хирургам предлагать увеличение ягодиц с помощью жира. Однако члены ассоциации составляют лишь треть врачей этого профиля в стране, остальные продолжают экспериментировать, следуя за спросом.