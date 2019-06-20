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Безобидный прыщик оказался раком: женщине пришлось отрезать часть носа

Женщина живет на Юге Франции, но никогда не пользовалась средствами защиты с УФ-факторами и много загорала.

35-летняя француженка Лор Сеги признается, что загорала без защиты от солнца в течение десятилетий, до 2018 года, когда заметила маленькую красную метку на носу размером 5 мм., сообщает британское издание Daily Mail.

В последующие 5 месяцев место периодически кровоточило, а затем снова покрывалось струпьями — процесс повторялся несколько раз. Антибактериальные средства не помогали. Ее врач общей практики был обеспокоен, и она обратилась к дерматологу, который диагностировал базально-клеточный рак, медленно растущую форму немеланомного рака кожи.

В мае 2019 у миссис Сеги удалили кончик носа на 11 мм. Затем, через неделю, ей сделали вторую двухчасовую операцию, чтобы отрезать кусок кожи от ее линии роста волос и потянуть вниз, прикрепив его к отверстию в ее носу. Процедура называется реконструктивным кожным лоскутом.

Затем состоялась ее последняя операция 3 июня по удалению лоскута, который питал кожный трансплантат, сохраняя его связанным с кровотоком через вену, идущую от ее лба к носу.

«Когда я была моложе, я никогда не носила солнцезащитный крем, и мне нравился вид коричневой загорелой кожи. Но теперь я так осторожна, я использую максимальный фактор защиты от солнца — 50 — и ношу шляпу, потому что вы действительно не понимаете, насколько вредно солнце, и я никогда не хочу, чтобы подобное повторилось».

Базально-клеточная карцинома является немеланомным раком кожи и является наиболее распространенным видом рака кожи, на который приходится более 80 процентов всех случаев рака кожи в Великобритании.

Самая распространенная причина — слишком сильное воздействие ультрафиолета от солнца или соляриев. Карцинома может образоваться в любом месте на теле, но в основном встречается на участках, которые часто подвергаются воздействию солнца.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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