Анфиса Чехова сделала операцию на глаза, чтобы не ослепнуть от линз

Долгое время телеведущая Анфиса Чехова страдала из-за неидеального зрения.

«Устала от очков и линз. Без них зрение -2,50 и вся окружающая действительность в сильном расфокусе. Это конечно неплохо иногда, когда с тобой знакомятся хорошие, но мало симпатичные мужчины. Но в целом, ужасно надоело! Очки все время надо протирать и переносица устает, я не люблю, когда на лице что-то давит! А линзы, даже самые хорошие, сохнут в глазу, противно их оттуда доставать, а я еще частенько забываю это сделать, и засыпаю прямо в них. И, говорят, долгое ношение линз очень портит глаза и может привести даже к слепоте», — пожаловалась она накануне.

Анфиса долго не могла решиться на лазерную коррекцию зрения: «Ужасно боюсь. Меня вообще пугают любые операции. А вдруг ослепну, и придется мне завязать с Инстаграмом и начать ванговать», — пыталась шутить она.

Но в тот же вечер все-таки отправилась в клинику.

«Все прошло хорошо. Операция была очень быстрой. Сейчас я уже дома. Правда, в очках пока потому что свет немножко неприятно видеть и чтобы не дай бог глаза не почесать. Вижу пока все в расфокусе, но к утру буду видеть хорошо!» — поделилась звезда.