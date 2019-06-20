61-летняя женщина стала суррогатной матерью, чтобы родить ребенка своему сыну

61-летняя бабушка смогла родить свою внучку в качестве суррогата для своего сына, сообщает британское издание Daily Mail.

Англичанка Сесиль Эледж знала, что ее 32-летний сын Мэтью хочет стать отцом и подумывает об ЭКО. И когда ее дочь, 26-летняя сестра Эллиота, Леа Ирибе, предложила пожертвовать свою яйцеклетку, то Сесиль предложила выносить ребенка.

Несмотря на то что в последний раз она родила более трех десятилетий назад — и пережила менопаузу 10 лет назад — Сесиль заверила сына, что ей «нравится быть беременной», и, если бы она могла, она «сделала бы это снова в одно мгновение».

В результате стараний мамы, сына и дочери 25 марта в штате Небраска родилась Ума Луиза Догерти-Эледж.

Доктор Мод Доэрти, семейный эндокринолог-репродуктолог, сказал, что Сесиль очень здорова для своего возраста: она сдала множество анализов и показала отличные результаты. Бабушка занимается бегом, катается на велосипеде и тренируется на эллиптическом тренажере. «У нее 40-летнее тело, и она на самом деле в лучшей форме, чем многие 20-летние», — сказал доктор Доэрти. «Она генетически благословлена».

Сначала женщине провели гормональную терапию, чтобы вернуть менструальный цикл, а потом пересадили несколько оплодотворенных яйцеклеток — Сесиль забеременела с первой попытки.

Беременность была тяжелой: повышенная утренняя тошнота, гестационный диабет и гестационное высокое кровяное давление. Однако Сесиль родила естественным путем, чем немало удивила врачей, готовых к кесаревому сечению. Сейчас внучка и бабушка здоровы.