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56-летняя Роза Сябитова рисковала здоровьем ради фигуры

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Розы Сябитовой

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Телесваха Роза Сябитова разочаровалась в своей диете.

Телесваха Роза Сябитова обнаружила, что ее метод поддержания формы мог серьезно навредить ей.

«Люблю ходить на программу к Лене Малышевой, обязательно узнаю что-то полезное для своего здоровья. Но в этот раз, я расстроилась, так как оказалось, что продукты, которые я считала диетическими, и которые помогали мне держать себя в форме, способствуют появлению сахарного диабета. Ужас», — поделилась она с подписчиками.

Ранее в своей диете разочаровывалась популярная актриса Юлия Снигирь, сильно постройневшая за последнее время. После бесед о суперфудах с подписчиками она призналась: «Соя оказалось очень спорным продуктом. Похоже, я перестаю покупать соевое молоко».

Сейчас Роза Сябитова живет в загородном доме, где есть возможность улучшить рацион естественным путем и начать больше двигаться.

А вы пробовали заменять привычную еду диетическими продуктами? Или вы выбираете спорт и полноценное питание?

Фото и видео: instagram

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