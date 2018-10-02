56-летняя Роза Сябитова рисковала здоровьем ради фигуры

Телесваха Роза Сябитова обнаружила, что ее метод поддержания формы мог серьезно навредить ей.
«Люблю ходить на программу к Лене Малышевой, обязательно узнаю что-то полезное для своего здоровья. Но в этот раз, я расстроилась, так как оказалось, что продукты, которые я считала диетическими, и которые помогали мне держать себя в форме, способствуют появлению сахарного диабета. Ужас», — поделилась она с подписчиками.
Ранее в своей диете разочаровывалась популярная актриса Юлия Снигирь, сильно постройневшая за последнее время. После бесед о суперфудах с подписчиками она призналась: «Соя оказалось очень спорным продуктом. Похоже, я перестаю покупать соевое молоко».
Сейчас Роза Сябитова живет в загородном доме, где есть возможность улучшить рацион естественным путем и начать больше двигаться.
А вы пробовали заменять привычную еду диетическими продуктами? Или вы выбираете спорт и полноценное питание?
Фото и видео: instagram