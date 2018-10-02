56-летняя Роза Сябитова рисковала здоровьем ради фигуры

Ранее в своей диете разочаровывалась популярная актриса Юлия Снигирь, сильно постройневшая за последнее время. После бесед о суперфудах с подписчиками она призналась: «Соя оказалось очень спорным продуктом. Похоже, я перестаю покупать соевое молоко».

Сейчас Роза Сябитова живет в загородном доме, где есть возможность улучшить рацион естественным путем и начать больше двигаться.