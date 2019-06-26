Впавшая в кому 51-летняя фанатка солярия пережила остановку сердца

51-летняя Патриция Крентсил из штата Флорида очень любит солярии. Словно в подтверждение, что в сухой коже, выглядящей так, словно она перенесла мини-пожар, нет ничего плохого, недавно женщина заявила о желании купить салон, где она могла бы оказывать услуги по загару. Однако сейчас Патриции не до этого.

Любовь ли к отдыху под ультрафиолетовыми лампами, многолетнее ли безостановочное курение, однако в один из обычных летних дней она неожиданно впала в кому на 8 минут после того, как врачи диагностировали ей пневмонию и панкреатит. В отделении интенсивной терапии врачи боролись за ее жизнь и пытались слить жидкость из легких, но они оказались слишком слабыми для такой нагрузки. Сердце Патриции не выдержало и остановилось.

«Мне кажется, что мое тело умерло — меня объявили мертвой. Это было так грустно», — рассказала Крентсил американскому изданию The New York Post.

Как отмечают члены ее семьи, женщина сейчас проходит усиленный курс лечения — из-за приема множества сильных лекарств она потеряла от 4 до 9 килограммов.

Своей любовью к соляриям и эпатажными выходками Патриция известна давно: в 2012-ом году женщину отправили в тюрьму (правда всего лишь на неделю из-за снятия обвинений) по причине плохого обращения с детьми — тогда пострадала 5-летняя дочь Анна, которая отправилась вместе с матерью в солярий, а вернулась оттуда с многочисленными ожогами на теле.

Сейчас все пять детей живут вместе с Патрицией и о буднях многодетной мамы она иногда рассказывает в своем микроблоге.