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Впавшая в кому 51-летняя фанатка солярия пережила остановку сердца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Патриция Крентсил регулярно посещает солярии

Фото: Instagram
Клиническая смерть длилась около 8 минут, и сейчас женщина находится под наблюдением врачей и проходит курс лечения.

51-летняя Патриция Крентсил из штата Флорида очень любит солярии. Словно в подтверждение, что в сухой коже, выглядящей так, словно она перенесла мини-пожар, нет ничего плохого, недавно женщина заявила о желании купить салон, где она могла бы оказывать услуги по загару. Однако сейчас Патриции не до этого.

Любовь ли к отдыху под ультрафиолетовыми лампами, многолетнее ли безостановочное курение, однако в один из обычных летних дней она неожиданно впала в кому на 8 минут после того, как врачи диагностировали ей пневмонию и панкреатит. В отделении интенсивной терапии врачи боролись за ее жизнь и пытались слить жидкость из легких, но они оказались слишком слабыми для такой нагрузки. Сердце Патриции не выдержало и остановилось.

«Мне кажется, что мое тело умерло — меня объявили мертвой. Это было так грустно», — рассказала Крентсил американскому изданию The New York Post.

Как отмечают члены ее семьи, женщина сейчас проходит усиленный курс лечения — из-за приема множества сильных лекарств она потеряла от 4 до 9 килограммов.

Своей любовью к соляриям и эпатажными выходками Патриция известна давно: в 2012-ом году женщину отправили в тюрьму (правда всего лишь на неделю из-за снятия обвинений) по причине плохого обращения с детьми — тогда пострадала 5-летняя дочь Анна, которая отправилась вместе с матерью в солярий, а вернулась оттуда с многочисленными ожогами на теле.

Сейчас все пять детей живут вместе с Патрицией и о буднях многодетной мамы она иногда рассказывает в своем микроблоге.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

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