48-летний Андрей Григорьев-Апполонов сделал нейропластику

Нейропластика — это методика, призванная сформировать больше свободного пространства для нервных окончаний, произвести декомпрессию сдавленных нервов и устранить обусловленную ею клиническую симптоматику. Делается быстро, под местным наркозом.

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