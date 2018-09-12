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48-летний Андрей Григорьев-Апполонов сделал нейропластику

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Андрея Григорьева-Апполонова

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Рыжий «Иванушка» рассказал о своем здоровье и диковинной процедуре, которую перенес на днях.

«Если бы не концерт во Владивостоке и три дня последующих выходных, я бы, конечно, сюда никогда не выбрался. И очень рад, что все сложилось в пользу трехдневного отпуска в Сеуле! Прошел медицинское обследование на онкологию и раковые клетки — абсолютно здоров! За 20 минут мне восстановили позвоночник совершенно безболезненной, несуществующей в России процедурой "нейропластика". Я в афиге», — поделился артист.

Нейропластика — это методика, призванная сформировать больше свободного пространства для нервных окончаний, произвести декомпрессию сдавленных нервов и устранить обусловленную ею клиническую симптоматику. Делается быстро, под местным наркозом.

«Выходные с пользой!!! Ура», «Правильно, следить за своим здоровьем нужно», «Это здОрово, что все здорОво», «Не сглазь», «Начал раскрывать секреты вечной молодости», «Нам, простым налогоплательщикам и пенсионерам, лучше не знать о таких обследованиях? А за Вас рады», «Будь всегда здоров и счастлив!!! А мы поедем за "новым" позвоночником в Сеул!)) Очень полезная рекомендация», — обсуждают подписчики.

А вы смогли бы решиться на такое?

Фото: instagram

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