41-летний мужчина стал донором яйцеклетки для своей жены

41-летний Сет Марлоу начал процедуру по смене пола в 2003 году в возрасте 25 лет. Мужчина добровольно перенес двойную мастэктомию - хирургическую операцию по удалению молочных желез, и начал принимать гормоны. Соглашаясь на смену пола и сопутствующие этому операции, Сет был уверен, что навсегда лишается возможности иметь своих собственных биологических детей. Однако, когда он женился на Лие, и пара всерьез задумалась о детях, врачи предложили необычный выход. Они рекомендовали Сету перейти с приема тестостерона на эстроген, чтобы его тело стало вновь генерировать яйцеклетки, которые пара бы могла использовать для зачатия биологических детей. В результате с помощью яйцеклеток Сета и донорской спермы паре удалось получить и заморозить несколько эмбрионов.

Несмотря на успех процедуры, для мужчины путь к отцовству стал настоящим психологическим испытанием. Из-за приема женских половых гормонов у него впервые за более чем 15 лет вновь началась менструация. Сет стал набирать вес, его тело начало обретать женственные формы.

Сегодня, отматывая время назад, Сет говорит, что несмотря на все психологические страдания, вызванные приемом женских гормонов, он безмерно счастлив. Ведь уже со второй попытки ЭКО Лия смогла забеременеть и выносить здорового малыша. У пары родился сын Арло.