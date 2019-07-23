27-летняя девушка устроила грандиозную вечеринку перед двойной мастэктомией

Как принято считать, жизнь имеет черные и белые полосы. В один день все хорошо и даже холодный ветер приносит радость, а в другой кажется, что счастья в мире не осталось и грусть никогда не пройдет. Однако жизнь такая до странного короткая — казалось, только недавно ходил в школу и на первые свидания, а сейчас заботы о первой любви уже не по статусу. Именно из-за быстротечности дней многие решают получать максимум положительных эмоций и ощущений даже из самой плачевной ситуации.

27-летняя Джейми Уоттс из Австралии столкнулась с реальностью очень внезапно: врачи сообщили ей о 80% вероятности развития рака молочной железы и рака яичников из-за положительного результата на ген BRCA1. Пока во всем мире восхваляют женственные формы и соревнуются в красоте, девушке словно обрубили крылья: вариантов, кроме двойной мастэктомии, у нее фактически не было из-за того, что ее матери пару лет назад был поставлен страшный диагноз — рак яичников на третьей стадии. Какова вероятность, что дочь сможет избежать этого же?

«Я видела, как очень многим в моей семье ставили диагноз «рак», и большинство из них не выжили — для меня сравнение этого сценария с мастэктомией казалось легким делом. Я видела, как моя мама проходит химиотерапию, и как она наносит ущерб ее телу и ее психическому здоровью. Этого мне хватило, чтобы понять, что я сделаю все, чтобы избежать этого в будущем. Рак молочной железы –— то, о чем мы, женщины, много знаем, но всегда кажется, что это нас не коснется», — говорила девушка.

Джейми решилась на операцию, однако отказалась делать из этого трагедию, несмотря на то, что сначала ее страшила неизвестность и катастрофичность результатов обследования — напротив, она устроила масштабную прощальную вечеринку со своей грудью, где было много игр и веселья.

Друзья ее поддержали: они подарили торт в форме груди, такую же пиньяту, а следом и вовсе устроили ритуальное сожжение бюстгальтеров на костре.

Как передает британское издание Daily Mail, празднование проходило в доме друга. У них было много коктейлей и закусок, к концу вечера пришел таролог, который каждому поведал его судьбу.

«Я хотела, чтобы праздник был маленьким и только для близких, потому что подобные празднования — очень личное дело. Я чувствовала такую поддержку в тот день, и мне так повезло, что вокруг меня есть такие удивительные люди. Мои друзья всегда были рядом со мной, и эта вечеринка показала, насколько они заботятся обо мне. Мы подшучивали над моей предстоящей операцией, когда я резала торт, мы смеялись над тем, будто я выполняю собственную операцию и так все и будет выглядеть. Для меня смех и друзья бесценны. Если бы я не могла смеяться над этим, то не думаю, что смогла бы пережить все происходящее», — откровенничает Джейми.

Вместо неожиданных истерик и боли из-за того, что она никогда не сможет кормить грудью своих будущих детей, Джейми получила шанс на хорошую жизнь. Несмотря на то, что имплантаты не прижились, и ей понадобились новые операции, сейчас она чувствует себя как никогда сильной и здоровой.