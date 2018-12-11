18-летняя дочь Ларисы Гузеевой заболела перед операцией

На днях дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова решила сообщить фолловерам сразу две новости — ей должны сделать операцию (правда, диагноз девушка не озвучила), но прямо перед ней она почувствовала себя плохо из-за предполагаемой простуды.
В своих Instagram Stories Ольга показала, что уже лечится — она пьет чай или какую-то микстуру. Она подписала фото грустно: «Да давайте заболеем перед операцией» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Судя по всему, Ольга переживает, что вмешательство медиков придется перенести.
Также Бухарова по-прежнему скорбит о любимой бабушке Альбине Андреевне, маме Ларисы Гузеевой, ушедшей из жизни в октябре этого года. Она часто навещала родственницу в клинике и вместе с мамой делала все возможное, чтобы Альбина Андреевна встала на ноги, но болезнь оказалась сильнее.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram