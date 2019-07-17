17-летняя школьница призналась, что уже несколько лет страдает от менопаузы

Менопауза – состояние (период угасания репродуктивной и менструальной функции), которого страшится любая женщина, однако если большинство столкновение с неизбежным ожидает в среднем только годам к 45, то что делать девочке с таким диагнозом в 17 лет?

Челси Тиманди — школьница из Голд-Коста, которая пытается работать на двух работах, ходить в школа и не забывать о здоровье. Все бы так и было, если не почти непрекращающиеся боли в животе и всей нижней части туловища с 9 лет — побочный эффект эндометриоза.

Пока ей не исполнилось 12, семья так и пыталась лечить ее «народными методами»: прикладывали мешки со льдом по всему телу. Но после четырехнедельных критических дней мать забила тревогу: такая длительность абсолютно не нормальна.

Челси было больно двигаться, иногда у нее возникают проблемы с желудком, но девушка старалась стойко переносить все невзгоды.

«Мой врач был смущен и продолжал спрашивать, занималась ли я сексом. Мне было 12 лет, и я даже не знала, что это такое. Наверное, она думала, что у меня ИППП. Другой гинеколог решила, что у меня может быть эндометриоз, но не предложила лапароскопию (операцию, которая диагностирует состояние), и пройдет еще три года, прежде чем я ее сделаю», — рассказала Челси британскому изданию Daily Mail.

Она мучается от усталости и может спать до 12 часов в сутки, порой школьнице приходилось брать несколько недельных отгулов от учебы или звонить матери с просьбой о помощи — из-за сильной боли добраться домой самостоятельно у нее не получается.

Челси бросила работу, чтобы поддержать здоровье, нашла лекарства, которые не принесли никакой пользы, и старается не опускать руки: несмотря на возникшую анемию и риск развития остеопороза, девушка продолжает пробовать разные методы лечения. Она надеется, что однажды сможет победить свой недуг.