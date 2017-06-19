Сегодня российским СМИ стало известно о новых правилах, которые ждут работодаелей и обычных граждан. Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Согласно информации, размещенной на сайте Кремля, изменения коснутся обеденных перерывов и правилах учета и оплаты переработок.

Так, если рабочий день не превышает четырех часов, работодатель вправе не предоставлять сотрудникам обеденный перерыв. Ненормированный же рабочий день может быть введен в организации при условии, что в трудовом договоре с работником прописан пункт о неполной рабочей неделе, но с полным днем или рабочей сменой.

Сверхурочная работа в выходные и нерабочие праздничные дни будет оплачиваться следующим образом: «Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)», — говорится в документе.

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