Классический развод: как телефонные мошенники массово обворовывают детей и стариков

В России ежедневно появляются новости о том, как школьник или пенсионер отдал все наличные деньги, которые были в доме, мошеннику. Это явление приобрело массовый характер, и жертв становится все больше и больше. Только в Москве каждый день происходит несколько похожих историй. Сайт «Страсти» решил узнать, как работают мошенники, почему количество жертв растет, а полицейские не раскрывают такие дела.

Схема развода граждан одинаковая и очень простая: звонят на городской или сотовый, детям говорят, что родственника (дедушку, бабушку) сбила машина или родной человек потерял сознание на улице. Если на том конце провода пенсионер, ему врут о происшествии с дочерью, сыном или внучкой/внуком.

Дальше – по типичному сценарию. «Пострадавший» якобы лежит в больнице, а чтобы его спасти, нужно заплатить врачам и собрать вещи первой необходимости: тапочки, простыни, полотенца. Список может увеличиваться, смотря как выстраивается диалог.

Цель мошенников - еще больше запугать и втереться в доверие к жертве. Если звонят на городской телефон, то утверждают, что мобильный не работает, по нему было не дозвониться, просят убрать в холодильник и перезагрузить. Скажите, кто может на это повестись? Вы удивитесь, но статистика показывает, что пенсионеры в большинстве своем верят и делают, как просят неизвестные. На самом деле, телефон требуют убрать в холодильник, чтобы случайный звонок от родственников или знакомых не спутал планы развода. В холодильнике телефон не работает (недоступен), да и возможности услышать звонок нет.

Дети и старики снова и снова попадаются на эту, казалось бы, глупую уловку. В итоге мобильник в холодильнике, а деньги, что есть в квартире, собираются преступникам. У кого-то скромные суммы, а у других - накопления за всю жизнь.

Недавно жертвой телефонных мошенников в Москве стала 86-летняя пенсионерка. Накануне происшествия женщина сняла пенсию, которую копила долгое время, хотела сделать подарок внучке. На следующий день городской телефон обрывал номер 8 (812) 380-77-30. Мошенники выбрали строго дневное время, когда пожилая женщина была дома одна. Звонили с виртуального номера «Ростелекома». Но если проверить его в поисковике, найдется информация, что это мошенники. Сейчас телефон отключен – у преступников для каждого номера есть свой «срок годности». Некоторые номера через определенный период снова используют для «развода» граждан.

Россияне пишут об указанном номере примерно одно и то же. «Жулики, прикидываются, что твоя дочь попала в больницу…», - говорится в комментариях.

86-летней бабушке звонили с этого номера десять раз с интервалом в 20 минут. Целенаправленно охотились и ждали, когда возьмет трубку.

На одиннадцатый раз бабушка подошла к телефону. С ней очень мило и вежливо говорили, успокаивали, сказали, что дочку сбила машина, и попросили уже начать собирать вещи: халат, пижаму, тапочки, полотенца. И деньги, какие есть, неважно сколько. В завершение мошенники сказали: «Сейчас к вам приедет курьер, передайте все в пакете, деньги сложите в конверт и уберите вниз».

Курьер приезжает, забирает пакет и дальше везет… Другому курьеру. Реже, когда сразу мошенникам. В курсе и в доле ли курьеры? Каждый случай индивидуален. Но заподозрить странный моменты, даже, если курьер не в теме – может.

Редкая история случилась в ноябре. Как пишет Telegram-канал Baza, девушка-курьер помогла задержать мошенника, который развел пенсионерку. Женщина 60-65 лет сообщила, что хочет передать родственникам конфеты и вещи. Сначала курьер ничего не заподозрила, но ей стали звонить – неизвестные спрашивали, как скоро доставят посылку. После этого девушка заглянула в сумку – она оказалась набита наличными. Курьер поняла, что участвует в мошеннической схеме и обратилась в полицию. Мошенников задержали, а деньги передали пенсионерке.

В нашем случае курьер для бабушки очень торопился, просил скорее отдать пакет - в машине его, якобы, ждал еще один человек. Полицейских эти факты не заинтересовали, как и сами курьеры.

Стоит отметить одну тенденцию: правоохранители неохотно заводят дело, говорят сразу, «что дохлый номер, каждый день по несколько подобных обращений». В день происшествия к нашей героине сразу после скорой приехала девушка-полицейский: лейтенант, в кожаных брюках, год, как закончила институт. Улыбалась, стреляла длинными ресницами и разводила руками: «Ничего не сделать, это все с Украины». Курьера, забиравшего пакет, вычислили по камерам. Это заняло меньше часа. Им оказался мигрант, который уверял, что не в курсе схемы. «Я просто забрал пакет и отдал», - говорил курьер. На этом процесс остановился.

Отметим еще раз, что в цепочке таких курьеров может быть несколько. После нахождения второго доставщика дело обычно закрывают, убирают на полочку и забывают – очередной висяк.

За последние месяцы жертвами мошенников стали чаще становиться дети. По данным Telegram-канала Baza, в Москве злоумышленники обманули восьмилетнего мальчика: они позвонили на домашний телефон и сообщили, что «бабушка» попала в аварию. Затем трубку взяла другая женщина: она запугала ребенка, сказав, что если бабушке не хватит денег, ее посадят на 4-5 лет. Внук вызвался помочь, собрал в квартире 85 тыс. рублей, завернул в полотенце и положил в коробку из-под обуви, после чего передал неизвестному мужчине, который позвонил в дверь.

В Салехарде мошенники инсценировали похищение девочки, убедив ее по телефону, что родители попали в аварию и им срочно нужны деньги. Однако наличных в доме не оказалось, тогда ребенка попросили выбросить мобильный и сесть в такси – машина увезла девочку за 50 километров от Салехарда, а мошенники тем временем требовали от родителей 2 млн рублей. Водителя такси удалось разыскать: благо, он побоялся высаживать ребенка одного в неизвестном месте, и эта история закончилась благополучно.

Почему полиция бездействует и есть ли шанс найти преступника? Ответы на эти вопросы на условиях анонимности дал сотрудник агентства «Секретное дело». Он также рассказал, как работает (точнее, не работает) система.

«К сожалению, наша полиция до сих пор имеет «палочную систему», где главную роль играет не качество выполнения работы, а статистика, по результатам которой сотрудник либо получит премию, либо дисциплинарное взыскание.

Умножаем все это на нехватку кадров, вечную текучку. И получаем вот такой результат, когда человек приходит в дежурную часть, хочет подать заявление, а ему объясняют, что это будет очередное нераскрытое дело и для всех будет лучше, если заявление вы не подадите.

Данное преступление является экономическим. Это априори делает его расследование сложнее, а полиция любит бытовые преступления или сбыт наркотических веществ. Тут все просто и понятно. Есть преступник, есть его противоправный поступок, если будет сотрудничать со следствием, вообще хорошо. А в нашем варианте надо устанавливать личность подозреваемого, который звонил с IP –телефонии. Возможно, звонящий не является гражданином РФ и не проживает не ее территории, а это вообще тупик. В результате сотрудник потратит кучу времени, так как в каждом движении он связан бюрократией, ему понадобится разрешение руководства, придется писать кучу заявлений и доказывать необходимость организации дорогостоящих розыскных мероприятий. А если результата не будет, то придется нести ответственность, которую нести, конечно, никто не хочет.

Лицо, забирающее деньги и звонящее, скорее всего, не одно и то же. Сегодня мошенники больше любят работать в команде, члены которой могут не знать друг друга лично, но это не мешает действовать организованно, общаясь анонимно, через мессенджер.

Правоохранительная система сегодня — это неповоротливая и громоздкая машина, ускорение она получает лишь в момент резонанса в обществе и СМИ. Возможно ли найти преступника? Возможно. Но на этапе начала совершения преступления, а не когда оно уже совершено. Самое эффективное — это положить в пакет не конверт с деньгами, а кошелек с банкнотами «банка приколов» с химической ловушкой, которая зальёт несмываемой краской лицо подозреваемого в момент открытия кошелька. Также в кошелек кладется gps-маяк, далее ведется слежка до места получения денег. И прием наших героев с поличным. Но это становится практически невозможным из-за введения в заблуждение потерпевшего и неповоротливости правоохранительной системы.

Соответственно, данное преступление проще предупредить, чем расследовать, так как IP-телефония позволяет мошенникам поставить любой телефонный номер, который вы увидите у себя на телефоне. Это может быть телефон вашего ребенка: он высветится на экране ровно так, как указан у вас в записной книге телефона, или номер дежурной части местного отделения МВД. Поэтому, если вам звонит человек и начинает разговор, представляясь сотрудником МВД, больницы, банка, сразу просим его представиться, назвать Ф.И.О., должность, звание (если ФСБ, МВД, СКР, Прокуратура), просим сообщить, откуда поступает звонок, название организации, учреждения и ее адрес. Все это лучше записать на листок. На вопросы, для чего вам все это нужно, отвечаем, что собираетесь сейчас позвонить в это отделение МВД или банка и узнать, действительно ли там работает такой сотрудник. Скорее всего, разговор у вас дальше не заладится и интерес к вам пропадет. И вы сами все поймёте.

Если этого мало, то можете сказать, что сейчас позвоните на его место работы, проверите, потом перезвоните. Открываем интернет, забиваем туда адрес работы звонящего, находим телефон (на телефоны, которые нам говорит звонящий, мы не звоним, естественно), звоним на те, что нашли сами, интересуемся, в курсе ли там о таком сотруднике и действительно ли та информация, которую он говорит, является реальной. Объясните эти несложные правила поведения своим родным и близким. Они вас уберегут от многих проблем».

С момента происшествия с бабушкой прошло больше двух недель. Уголовного дела нет, мошенники не найдены. Сайт «Страсти» просит Следственный комитет обратить внимание на действующую проблему. Аферисты выбирают наивных и доверчивых жертв, и, как выясняется, совсем не защищенных граждан. Мы надеемся, что при большем внимании правоохранительных органов к этой проблеме подобных историй станет меньше.