Исследуя формирование злокачественных опухолей у мышей, ученые из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса сделали неожиданное открытие. Они нашли клетки, отвечающие за рост и цвет волос, сообщает Refinery 29. Именно они не дают волосам раньше времени становиться седыми.

Формирование фактора стволовых клеток, белка SCF, важного для пигментации волос, происходит в стержне волоса. Клетки, которые становятся волосяным стержнем, активирует в свою очередь белок под названием KROX20. Волос становится седым, когда исчезает SCF.

«Хотя этот проект был запущен, чтобы исследовать определенные виды опухолей, мы закончили тем, что изучили, почему волосы становятся седыми, и обнаружили клетки, которые отвечают за рост волос», — цитирует издание слова профессора дерматологии, доктора Лу Ле.

Сейчас ученые исследуют факторы, которые заставляют SCF функционировать неправильно, а также надеются пролить свет на вопросы старения организма в целом.

Предыдущие исследования позволили ученым прийти к выводу, что появление ранней седины говорит о крепком здоровье.

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