В России окнчательно исчезнут все геи

С 5 декабря в России не осталось бесплатных геев и лесбиянок.

В кинопрокате и соцсетях больше нельзя показывать нетрадиционные интимные отношения, педофилию или смену пола.

Владимир Путин подписал пакет поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Поправки запрещают средствам массовой информации, кино, рекламе и соцсетям любое упоминание всего, что так или иначе может быть отнесено к ЛГБТ.

Отслеживать запрещенный контент в общем потоке массмедиа и интернета поручено специальной правительственной организации. Платные серверы, которые не подпадают под категорию «массовой информации», в перспективе будут оснащены механизмом, ограничивающим доступ несовершеннолетних россиян. Речь

идет о специальных кодах или шифрах.