В Петербурге мужчина стал жертвой порношантажа со стороны брата своей возлюбленной
Мужчины насиловали дубинкой, девушка снимала на камеру: петербуржец стал жертвой порношантажа.
Весьма неприятная история приключилась с 36-летним жителем Петербурга. Подруга пригласила его в гости по случаю получения премии.
Однако вместо празднично накрытого стола на квартире у 20-летней девушки мужчину ожидали ее брат и его приятель.
Они обвинили гостя в том, что несколько лет назад, когда девушка была еще несовершеннолетней, он якобы соблазнил ее. И сейчас за это расплатится.
«Меня начали душить и избивать, потом повалили и изнасиловали дубинкой, - рассказал потерпевший.
Примечательно, что девушка, вместо того, чтобы вступиться за своего приятеля или хотя бы позвать на помощь, снимала происходящее на видео. Насильники предупредили, что выложат эту запись в Сеть в том случае, если мужчина решит обратиться в полицию.
Соседи, слышавшие крики из квартиры, успели вызвать правоохранительные органы. Однако к моменту прибытия оперативников, мужчину уже выставили через черный ход.
В настоящее время все версии и обстоятельства произошедшего выясняются.