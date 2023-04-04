В Петербурге мужчина стал жертвой порношантажа со стороны брата своей возлюбленной

Весьма неприятная история приключилась с 36-летним жителем Петербурга. Подруга пригласила его в гости по случаю получения премии.

Однако вместо празднично накрытого стола на квартире у 20-летней девушки мужчину ожидали ее брат и его приятель.

Они обвинили гостя в том, что несколько лет назад, когда девушка была еще несовершеннолетней, он якобы соблазнил ее. И сейчас за это расплатится.

«Меня начали душить и избивать, потом повалили и изнасиловали дубинкой, - рассказал потерпевший.

Примечательно, что девушка, вместо того, чтобы вступиться за своего приятеля или хотя бы позвать на помощь, снимала происходящее на видео. Насильники предупредили, что выложат эту запись в Сеть в том случае, если мужчина решит обратиться в полицию.

Соседи, слышавшие крики из квартиры, успели вызвать правоохранительные органы. Однако к моменту прибытия оперативников, мужчину уже выставили через черный ход.

В настоящее время все версии и обстоятельства произошедшего выясняются.