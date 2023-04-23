Сексуальную ориентацию можно идентифицировать по голосу

Ученые научились определять сексуальную ориентацию по голосу.

Определить сексуальную ориентацию мужчины можно по голосу. К такому выводу пришли специалисты Сиднейского университета, специально озаботившиеся этим вопросом. Газета.Ru со ссылкой на The Journal of Sex Research рассказала об эксперименте, в котором приняли участие 70 добровольцев.

В ходе исследования испытуемым предлагалось прослушать звуковые подборки людей с гетеросексуальной, гомосексуальной и бисексуальной ориентацией. Сначала оценивалось мужественность голоса, затем высказывалось предположение относительно ориентации.

«Натуралы» и «нетрадиционные» определялись по ходу прослушивания практически безошибочно. А вот с бисексуалами возникали разночтения. Большая их часть в конечном итоге оказалась отмечена значком «гетеросексуал».

«Хотя бисексуальные мужчины, по-видимому, подвергаются меньшему риску столкнуться с идентификацией по голосу и дискриминацией, чем гомосексуальные, их часто ошибочно принимают за натуралов»,- подвели итог австралийские ученые.