«Качество *****» : Артемий Лебедев объяснил, почему россияне не читают конституцию

Скандално известный дизайнер, блогер и путешественник Артемий Лебедев заявил, что знает причину низкого спроса на изучение Конституции.

По мнению Лебедева, чтобы ответить себе на этот вопрос, достаточно дойти до ближайшего книжного магазина и попробовать взять главный документ в руки. Ад там по всем параметрам, - считает дизайнер.

«У нас думают, видимо, что раз Конституция небольшая по размеру, то и качество печати должно быть ***** (плохое), мол все равно никто ничего не разглядит.

Бумага, на которой ее печатают, мало чем отличается от туалетной», — .пишет скандалист в соц.сетях.

Дизайнер считает, что россияне не в курсе основных законов как раз из-за низкого качества верстки и печати.

«Эстетика и самоуважение у них (россиян), к счастью, побеждает страх (или интерес) к законам. Хотя за державу, конечно, немного обидно», — заключил он под своим последним постом.

ФОТО: YouTube.com