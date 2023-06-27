Глава Росгвардии Виктор Золотов признался, что на фоне событий 24 июня сдал заначку жене

Глава Росгвардии Виктор Золотов сдал «заначку» жене на фоне событий 24 июня, также сделали другие бойцы. Напомним, в этот день в России была совершена попытка вооруженного мятежа.

Золотов находился с сыновьями и 23-летним внуком, которые также служат в Росгвардии.

«Ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели», - сообщил глава Росгвардии, добавив, что поступил также. Слова Золотова приводит РИА Новости.

Ранее ведущая Ангелина Вовк рассказала, что ей не хватает пенсии в размере около 50 тыс. рублей. Жить и путешествовать на эти деньги невозможно.

Вовк призналась, что имеет небольшую заначку, но не в долларах, а в рублях. Ведущая вспомнила слова матери, которая призывала задумываться о старости и откладывать часть средств, тем более, что наследников у нее не было. Однако Вовк всегда легко относилась к деньгам и, когда зарабатывала, не думала, что будет потом.