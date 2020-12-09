Женщина захотела избежать выплаты кредита и сменила пол
Как уточнили в ведомстве, долг 39-летней женщины кредитной организации составлял 280 тысяч рублей. Банк звонил клиентке постоянно, но она не отвечала, а позже – вовсе сменила место жительства. Ее объявили в розыск.
Полиция выяснила, что должница сменила пол, имя, фамилию и отчество. Кроме того, она внесла измененные данные в свидетельство о рождении, надеясь, что это поможет ей скрыться от банка. Однако приставы выяснили ее данные и наложили взыскание на средства, находящиеся на банковских счетах.
Ранее 44-летний житель Екатеринбурга сменил пол, чтобы спасти брак с женой-лесбиянкой. Дело в том, что в отношениях супругов давно назревали проблемы. Жена Юрия стала лесбиянкой и была полна решимости подать на развод. Дабы удержать любимую, мужчина начал пить женские гормоны, сделал операцию на связках, чтобы изменить голос, стал краситься, носить женскую одежду и называть себя Юлианой.
Жена Юрия, а теперь уже Юлианы, была удивлена решением супруга, однако полностью поддержала эту затею, о чем совсем не жалеет. По ее словам, теперь они стали гораздо ближе, научились понимать друг друга - как «женщина женщину».
Фото: pixabay.com
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