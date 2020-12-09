Женщина захотела избежать выплаты кредита и сменила пол

Как уточнили в ведомстве, долг 39-летней женщины кредитной организации составлял 280 тысяч рублей. Банк звонил клиентке постоянно, но она не отвечала, а позже – вовсе сменила место жительства. Ее объявили в розыск.

Полиция выяснила, что должница сменила пол, имя, фамилию и отчество. Кроме того, она внесла измененные данные в свидетельство о рождении, надеясь, что это поможет ей скрыться от банка. Однако приставы выяснили ее данные и наложили взыскание на средства, находящиеся на банковских счетах.