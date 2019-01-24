Задорная улыбка, дреды и отсутствие макияжа: новый министр культуры Швеции удивила Сеть

В минувший понедельник, 21 января, 38-летняя Аманда Линд официально вступила в должность министра культуры Швеции. Внешность политика стандартной для ее профессии не назовешь.

Голову Аманды украшает пышная копна дредов, которые она время от времени укладывает в прическу и дополняет образ платками в тон костюмам. Декоративная косметика очень редко украшает лицо женщины-политика, демонстрируя: профессиональные интересы превыше всего.

Несмотря на это, Линд — не зануда. Она часто улыбается — открыто и тепло. Дочь священника и фармацевта поддерживает представителей сексуальных меньшинств в борьбе за равные права. А еще — представляет в правительстве Партию зеленых (Miljöpartiet), членом которой стала в 1999 году.

Ее муж работает режиссером, с ним она воспитывает двоих детей.