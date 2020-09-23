В Петербурге задержали актера по подозрению в расчленении трансгендера
Фото: Global Look Press
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области выяснили детали убийства, закончившегося расчленением, сообщает «Комсомольская правда». Жертвой стал 24-летний транссексуал из Таджикистана, тело которого вытащили из реки Мга. Несмотря на то, что тело это было мужское, у него была силиконовая грудь. Начавшие проверку оперативники сразу вышли на след любовника жертвы.
Выяснилось, что погибший оказывал сексуальные услуги. Изучив связи трансгендера, удалось установить последний его контакт. По данным издания, подозреваемый, 53-летний актер, также как и его жертва, состоял в закрытом сообществе. Его задержали в квартире своего друга на Новочеркасском проспекте.
Фото: Global Look Press
По мнению полиции, любовник расправился со своей жертвой в ночь с 12 на 13 января в одном из апарт-отелей на Васильевском острове. Однако поймать убийцу сразу не удалось. Сначала он скрывался в Твери, потом вернулся в Петербург. По данным СМИ, подозреваемый также неоднократно попадал в сводки полиции. Так, в 2017 году он якобы устроил стрельбу в квартире на площади Островского.
Фото: Global Look Press
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