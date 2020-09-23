В Петербурге задержали актера по подозрению в расчленении трансгендера

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области выяснили детали убийства, закончившегося расчленением, сообщает «Комсомольская правда». Жертвой стал 24-летний транссексуал из Таджикистана, тело которого вытащили из реки Мга. Несмотря на то, что тело это было мужское, у него была силиконовая грудь. Начавшие проверку оперативники сразу вышли на след любовника жертвы.

Выяснилось, что погибший оказывал сексуальные услуги. Изучив связи трансгендера, удалось установить последний его контакт. По данным издания, подозреваемый, 53-летний актер, также как и его жертва, состоял в закрытом сообществе. Его задержали в квартире своего друга на Новочеркасском проспекте.