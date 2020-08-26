Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения одной из первых

Много лет об отношениях Земфиры с Ренатой Литвиновой ходили разные слухи. Однако певица не подтвердила предположения: «То, что вам хочется видеть как каминг-аут, невозможно по многим причинам. Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и мой самый лучший друг. При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень уважаю. Вы что-то себе придумали. Вам нравится так думать. Но действительность иная. Так тоже бывает», - высказалась она однажды.

Дочь Ульяну Рената Литвинова родила в 2001 году от бизнесмена Леонида Добровского, заа которым была замужем 6 лет. После развода она признавалась, что не спешит искать другого мужчину, так как он ей не нужен.