Ребенок оставил собаку в парке, попросив в записке спасти ее от «жестоких родственников»
Пса по кличке Макс нашли привязанным к скамейке в парке. Около него была записка, явно написанная рукой ребенка. Щенка заметила зоозащитница Mascotas Coyoacan 22 ноября.
«Пожалуйста, я прошу вас усыновить эту собаку и позаботиться о ней. Оставлять собаку здесь очень больно, но я принял такое решение, потому что мои родственники оскорбляли ее, было больно видеть это. Если вы читаете, и это тронуло ваше сердце, позаботьтесь о Максе. Если нет, пожалуйста, оставьте письмо здесь, чтобы другой человек мог его прочитать и усыновить. Благодарю», — уточнялось в записке.
Dog tied to bench with note after kid 'saved pup from abusive relatives' https://t.co/RctrABTsi3— The Irish Sun (@IrishSunOnline) November 25, 2020
Из-за ошибок и почерка волонтеры сразу поняли, что сообщение писал ребенок. Зоозащитники добавили, что изменят кличку собаки с Макс на Бостон, чтобы она могла забыть о прошлой жизни, в которой животное подвергали жестокому обращению. Щенка поместили в приют. Теперь он ищет новых хозяев.
Ранее мальчик по имени Робби объяснил, почему нужно брать пожилых псов из приюта и растопил сердца людей. Мария и Чарльз Гей усыновили восьмилетнего Робби в июле 2019 года.
Прежде чем попасть в любящую семью, мальчик вытерпел немало испытаний: над ним издевались и били, а затем он попал в приют. Из-за сложностей в жизни он особенно старается ухаживать за теми, кого не жалеют другие.
Фото: pixabay.com
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