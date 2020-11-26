Ребенок оставил собаку в парке, попросив в записке спасти ее от «жестоких родственников»

Пса по кличке Макс нашли привязанным к скамейке в парке. Около него была записка, явно написанная рукой ребенка. Щенка заметила зоозащитница Mascotas Coyoacan 22 ноября.

«Пожалуйста, я прошу вас усыновить эту собаку и позаботиться о ней. Оставлять собаку здесь очень больно, но я принял такое решение, потому что мои родственники оскорбляли ее, было больно видеть это. Если вы читаете, и это тронуло ваше сердце, позаботьтесь о Максе. Если нет, пожалуйста, оставьте письмо здесь, чтобы другой человек мог его прочитать и усыновить. Благодарю», — уточнялось в записке.