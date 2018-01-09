21-летняя Джулиана Фарфалла украсила обложку свежего номера немецкой версии журнала Playboy. Об этом гордая собой девушка сообщила подписчикам в своем Instagram.

Юная немка Джулиана Фарфалла стала первой моделью-трансгендером, снявшейся для обложки легендарного мужского журнала Playboy. Блондинка опубликовала получившийся снимок, на котором она предстала топлес, в своем микроблоге и написала, что она безумно счастлива и благодарна редакции издания за такую честь.

Как заявил главный редактор Playboy Флориан Бойтин в своем традиционном письме, Джулиана является прекрасным примером того, насколько важна «борьба за право на самоопределение». Он добавил, что умерший в 2017 году основатель журнала Хью Хефнер всегда был против любых форм сексуальной дискриминации и нетерпимости.

Джулиана Фарфалла сменила пол с мужского на женский 5 лет назад. До преображения ее звали Паскаль Радемахер. Неизвестно, как отнеслись родные и близкие парня к такому его решению — Джулиана не любит говорить о прошлом. Сегодня она является востребованной моделью и чувствует себя очень гармонично в новом теле.

Фото: Instagram