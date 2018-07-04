Мария Шумакова разочаровалась после свидания с иностранцем: «Русские мужчины! Что с вами не так?»

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова стала жертвой критики после свидания с иностранцем. Об этом она рассказала в своем блоге, возмутившись поведением российских мужчин.
«Хотелось мне сегодня обсудить горячую тему. До отъезда, в Москве была на свидании с аргентинцем Паоло. Свидание прошло приятно, хороший парень с хорошим чувством юмора. Никогда не влюблялась в иностранцев, поэтому свидание довольно быстро перевела на совершенно дружеский манер. Но вот, что меня удивило. Еще после поста, где я спрашиваю идти мне на свидание с аргентинцем (перепутала в начале с Бразилией) или нет, в direct посыпалась тонна гневных сообщений от русских хлопцев, мол какая я не Патриотичная! После этого я узнала, что радикально настроенное общество мужчин в Москве женщин зеленкой обливают за романтическое общение с иностранцами. Я всегда говорю, что в любых любовных вопросах, человек должен отталкиваться исключительно от своих желаний: будь то вопрос о геях или же роман с заграничным красавцем», — возмущена актриса.
«А теперь внимание вопрос: Любимые, русские мужчины! Что с вами не так? Если девушки делают выбор не в пользу вас может это о чем-то говорит и стоит задуматься? Может вам стоит быть более внимательными к русским барышням и ценить нас пуще прежнего? А вообще, с детства чувствовала себя, несмотря на глубокую любовь к своей стране, привязанной ко всему миру разом, а потому делить любовь, жизнь по "региональным" признаком считаю делом узкого сознания», — подытожила Мария.
Романы с иностранцами — насущная тема в связи с Чемпионатом. На днях свое мнение по этому вопросу выразил журналист Юрий Дудь. Он встал на защиту российских девушек и женщин и «разрешил» им заниматься сексом с иностранцами.
Фото: instagram