Мария Шумакова разочаровалась после свидания с иностранцем: «Русские мужчины! Что с вами не так?»

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова стала жертвой критики после свидания с иностранцем. Об этом она рассказала в своем блоге, возмутившись поведением российских мужчин.

«Хотелось мне сегодня обсудить горячую тему. До отъезда, в Москве была на свидании с аргентинцем Паоло. Свидание прошло приятно, хороший парень с хорошим чувством юмора. Никогда не влюблялась в иностранцев, поэтому свидание довольно быстро перевела на совершенно дружеский манер. Но вот, что меня удивило. Еще после поста, где я спрашиваю идти мне на свидание с аргентинцем (перепутала в начале с Бразилией) или нет, в direct посыпалась тонна гневных сообщений от русских хлопцев, мол какая я не Патриотичная! После этого я узнала, что радикально настроенное общество мужчин в Москве женщин зеленкой обливают за романтическое общение с иностранцами. Я всегда говорю, что в любых любовных вопросах, человек должен отталкиваться исключительно от своих желаний: будь то вопрос о геях или же роман с заграничным красавцем», — возмущена актриса.