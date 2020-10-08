Мальчик рассказал, почему нужно брать собак из приюта и тронул сердца людей

Собака была пожилая и болела. Гей отправились к ветеринару, чтобы почистить здоровые зубы и удалить больные, однако перед процедурой выяснилось, что у пса плохие анализы. Делать анестезию ему запретили. Тогда семья решила усыпить Баффи.

Мария забрала Робби из школы, чтобы попрощаться. «По дороге к ветеринару он сказал мне, что хочет быть тем, кто будет обнимать Баффи, когда она отправится на небеса», - сказала Мария. Сын обнимал умирающего четвероногого друга до самого конца. «Я знаю, каково это — жить без любви или заботы, и не хочу, чтобы животные когда-либо почувствовали это. Когда они умирают, нам грустно, но в этот день они попадают в рай. Для них это счастливый день», — объяснил Робби. Мария отметила, что Робби старается дарить любовь всем живым существам. «Однажды он сказал мне: «Если бы ты хотела только маленького малыша, ты бы никогда не узнала меня». Он относится к нашим «старикам», так мы называем пожилых животных, примерно так же», - объяснила мать мальчика. Поэтому, по ее словам, он особенно старается ухаживать за теми, кого не жалеют другие.