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Иван Ургант поздравил свою знаменитую бабушку с 90-летием и показал ее задорное фото без макияжа

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Народная артистка РСФСР Нина Ургант отпраздновала юбилей.

В эту среду, 4 сентября, знаменитой бабушке Ивана Урганта исполняется 90 лет. Нина Ургант встретила этот день бодро, в кругу семьи.

«Я, главное, говорю, — Нина, ты краситься будешь? Все-таки День Рождения. А она, — Ванечка, иди в жопу», — рассказал внук.

«Великолепная!!! Уникальная!!! Здоровья! Неугасаемой энергии», «Красотка!!! Естественная, не накаченая. Супер женщина», «Она и без косметики прекрасна», «Чудесная!! Глаза лукавые, живые! Многие лета», «Боже, какая красотка! Доброе лицо в старости надо заслужить», «Сегодня фильм про нее был. Говорит не ценила себя в молодости, а потом с высоты своих лет-то посмотрела и поняла, что хороша была! И действительно, особенно рядом с луноликой коротышкой Касаткиной — и длинноногая, и высокая, и тоненькая !!! Чудо, какая прелесть», «Красивая Такая!!!! Озорная», «Пока она так будет так юморить, будет жить долго долго! Чего от всего сердца желаю», — обсуждают подписчики.

Сейчас Нина Николаевна живет в Петербурге, где провела всю жизнь.

«Все мое детство бабушка была веселой, молодой женщиной, которая все время ездила на машине/ Cобственно, я ее бабушкой никогда не называл. У Нины Николаевны был друг, дядя Володя. И он мне как-то сказал: "Ну что ты называешь ее бабушкой! Она же не бабушка, посмотри на нее, она молодая, называй ты ее Ниной!" Я подумал и решил прислушаться, и с тех пор называю ее Ниной», — рассказывал Иван в интервью агентству ТАСС.

«Она совершенно не ощущает себя на свой возраст. Я тут ей звоню и говорю: "Нина, тебе скоро 90 лет!" Она отвечает: "В это невозможно поверить! Когда я вижу по телевизору пожилых людей, я думаю: неужели я такая? Внутри я себя чувствую на 17". И добавляет: "Ванята, это можно просто обалдеть!" Естественно, она говорит не "обалдеть", а другое, более звучное слово, которое, если бы у нашей семьи был герб, было бы выведено на нем крупными буквами», — смеется внук.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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