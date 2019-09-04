Иван Ургант поздравил свою знаменитую бабушку с 90-летием и показал ее задорное фото без макияжа

«Великолепная!!! Уникальная!!! Здоровья! Неугасаемой энергии», «Красотка!!! Естественная, не накаченая. Супер женщина», «Она и без косметики прекрасна», «Чудесная!! Глаза лукавые, живые! Многие лета», «Боже, какая красотка! Доброе лицо в старости надо заслужить», «Сегодня фильм про нее был. Говорит не ценила себя в молодости, а потом с высоты своих лет-то посмотрела и поняла, что хороша была! И действительно, особенно рядом с луноликой коротышкой Касаткиной — и длинноногая, и высокая, и тоненькая !!! Чудо, какая прелесть», «Красивая Такая!!!! Озорная», «Пока она так будет так юморить, будет жить долго долго! Чего от всего сердца желаю», — обсуждают подписчики.

Сейчас Нина Николаевна живет в Петербурге, где провела всю жизнь.

«Все мое детство бабушка была веселой, молодой женщиной, которая все время ездила на машине/ Cобственно, я ее бабушкой никогда не называл. У Нины Николаевны был друг, дядя Володя. И он мне как-то сказал: "Ну что ты называешь ее бабушкой! Она же не бабушка, посмотри на нее, она молодая, называй ты ее Ниной!" Я подумал и решил прислушаться, и с тех пор называю ее Ниной», — рассказывал Иван в интервью агентству ТАСС.

«Она совершенно не ощущает себя на свой возраст. Я тут ей звоню и говорю: "Нина, тебе скоро 90 лет!" Она отвечает: "В это невозможно поверить! Когда я вижу по телевизору пожилых людей, я думаю: неужели я такая? Внутри я себя чувствую на 17". И добавляет: "Ванята, это можно просто обалдеть!" Естественно, она говорит не "обалдеть", а другое, более звучное слово, которое, если бы у нашей семьи был герб, было бы выведено на нем крупными буквами», — смеется внук.

Passion.ru присоединяется к поздравлениям!