Игрок в крикет вышла на поле в традиционном свадебном наряде
Фото: instagram.com/mistycricketer_10
24-летняя девушка недавно вышла замуж за спортсмена Миме Мосаддеаке, который играет за Национальную лигу крикета. Чтобы отдать дань своей любви к игре, Санджида вышла на поле на стадионе «Рангпур» в Бангладеш в традиционной свадебной одежде.
Образ Санджиды включал сари и традиционные украшения на голове, шее и запястьях. Невеста участвовала в свадебной фотосессии. Снимки стали популярными в социальных сетях, ими также поделился муж девушки.
Мим добавил, что этот образ был частью «особенного праздника», отсылающего к традициям народов Южной Азии. Это мероприятие, получившее название гей-холуд, отмечается бангладешцами, а в соседних индийских штатах — Западной Бенгалии, Трипуре и долине Барак в Ассаме — бенгальцами независимо от их религии.
Гей-холуд может быть совместным мероприятием для семей невесты и жениха или состоять из отдельных мероприятий. По традиции невесту расписывают хной. В случае с Санджидой и Мимом гей-холуд семьи жениха и невесты праздновали вместе и отметили игрой в крикет.
Пользователям социальных сетей понравилась фотосессия. «Огромное уважение к этой паре. Я думаю, что Бангладеш — самая страстная страна для крикета», — признались они. «Никогда раньше не видел, чтобы в крикет играли в сари», — добавили пользователи. «Потрясающе и вдохновляет. Страсть — это личность. Поздравляю счастливую пару», — написали в комментариях.
Фото: Instagram/ @mistycricketer_10
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