Игрок в крикет вышла на поле в традиционном свадебном наряде

Образ Санджиды включал сари и традиционные украшения на голове, шее и запястьях. Невеста участвовала в свадебной фотосессии. Снимки стали популярными в социальных сетях, ими также поделился муж девушки.

Мим добавил, что этот образ был частью «особенного праздника», отсылающего к традициям народов Южной Азии. Это мероприятие, получившее название гей-холуд, отмечается бангладешцами, а в соседних индийских штатах — Западной Бенгалии, Трипуре и долине Барак в Ассаме — бенгальцами независимо от их религии.