Бывшая «Живой Кен» Джессика Алвес появилась с кольцом на обручальном пальце
Фото: instagram.com/jessicaalvesuk
Родриго Алвес превратил себя в живую куклу Кен, потратив на это 500 тысяч фунтов стерлингов (более 48 миллионов рублей). Теперь же он выглядит как настоящая кукла Барби.
В январе 2020 года бразилец сделал каминг-аут. По его словам, теперь он трансгендерная женщина по имени Джессика. Чтобы обрести женственную внешность, Алвесу пришлось потратить около 900 тысяч фунтов стерлингов (86,4 миллиона рублей) на пластические операции в Стамбуле.
На недавних снимках Алвес изображена в оранжевом комбинезоне, ее запечатлели в аэропорту, когда она вернулась в Лондон из Италии. Когда женщина поправляла волосы, на ее обручальном пальце было видно большое кольцо.
Как пишет издание, ранее фотографы «поймали» Алвес в обществе пластического хирурга Джакомо Уртиса, который поцеловал ее в грудь. Поклонники не исключают, что Джессика состоит ним в романтических отношениях.
Нужно сказать, что с 2004 года Родриго Алвес подвергся 48 пластическим операциям. В 2016 году его госпитализировали после некроза, вызванного неудачной операцией по коррекции формы носа. Алвес обещал больше не прибегать к хирургическим вмешательствам, но затем передумал.
Фото: Instagram / @jessicaalvesuk
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