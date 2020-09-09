Актеры разных рас и представители ЛГБТ: «Оскар» будут вручать по новым толерантным правилам

С 2024 года в силу вступят новые правила, которым должны будут отвечать фильмы, выдвигаемые на «Оскар». Теперь одну из главных или значимых ролей в картине-претенденте на звание «Лучшего фильма года» главную или значительную роль должны будут играть «цветные» актеры — не европеоидной расы.

Если это требование выполнить невозможно, то 30% актерской группы должны быть женщинами, представителями ЛГБТ-сообществ, люди с ограниченными возможностями здоровья, представителями расовых или этнических меньшинств. Киноакадемия сообщила о нововведения на официальном сайте премии «Оскар».

Подобные стандарты вводят для того, чтобы уравновесить права актеров из любых сообществ. «Новые правила рассчитаны на справедливое обеспечение разнообразия людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей», — говорится в заявлении.