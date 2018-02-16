Адам Ливайн и Бехати Принслу снова стали родителями
У 38-летнего солиста группы Maroon 5 Адама Ливайна и 28-летнего «ангела» Victoria's Secret Бехати Принслу родился второй ребенок.
Сегодня иностранные СМИ сообщили хорошую весть: Бехати Принслу и Адам Ливайн снова стали родителями. У них родилась девочка, которую назвали Гео Грейс Ливайн. Инсайдеры сообщают, что мама и дочь чувствуют себя хорошо.
«Адам и Бехати безумно рады новому члену семьи! Они чудесные родители», — цитирует пресса знакомых пары.
Год назад у пары родилась первая дочь, которую модель и музыкант назвали романтичным именем Дасти Роуз, что в переводе означает «пыльная роза».
Адам и Бехати начали встречаться в 2013 году, объявили о помолвке в мае 2014-го и поженились в июле того же года на вилле Flora Farms в мексиканском Лос-Кабосе. Медовый месяц супруги провели в Южной Африке, на родине модели.
Фото: globallookpress
Еще по теме
Популярное
Обсуждаемое