Адам Ливайн и Бехати Принслу снова стали родителями

Год назад у пары родилась первая дочь, которую модель и музыкант назвали романтичным именем Дасти Роуз, что в переводе означает «пыльная роза».

Адам и Бехати начали встречаться в 2013 году, объявили о помолвке в мае 2014-го и поженились в июле того же года на вилле Flora Farms в мексиканском Лос-Кабосе. Медовый месяц супруги провели в Южной Африке, на родине модели.

Фото: globallookpress