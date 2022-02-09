9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова завалила сессию — ее отец утверждает обратное
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Фото: freepik.com
Преподаватели в институте жалуются, что Тепляковы не выходят на связь. Девочка не появляется в учебном заведении, хотя пересдачи уже начались. «Мы не знаем, где она! Чтобы организовать учебный процесс, включая сдачу и пересдачу экзаменов, нужно, чтобы студент был. А студента нет. Мы звонили Тепляковым, направили письма на почтовый адрес. Ни ответа, ни привета», — недоумевают работники университета.
Напомним, что Алиса не поступила на бюджет и обучается на коммерческой основе. если девочка не сдаст сессию, то вполне может быть отчислена. Конечно, у нее есть право на две пересдачи по каждому из предметов, но пока что она ими не воспользовалась.
У отца Алисы Евгения иная версия происходящего, сообщает «Комсомольская Правда». В своем личном блоге он рассказывает, что его дочь успешно сдала сессию, а все что говорят преподаватели МГУ не имеет ничего общего с реальностью.
«Сессию она, как раз, сдала. Учиться наравне с другими студентами, как раз, смогла. Наравне и сдала бы, если бы психфак в отморозков поиграть не решил. На общих основаниях. Но нет же, нам сорвали учебу, усилили охрану, устроили цирк с незаконным удержанием. Как раз факты говорят о том, что наша девятилетка порвала психфак, психфак пошел на преступление, и с ним разбирается прокуратура. Так что полегче, хейтер. Факты против вас», — прокомментировал ситуацию Евгений Тепляков.
На деле, Алиса сдала сессию, разве что, лично папе. Никто кроме отца уровень знаний девочки не проверял и оценки не выставлял. Очевидно, что Алиса не тянет учебную программу и сдать сессию ей просто не по силам. Одногруппники девочки не понимают, зачем ее отец устроил этот эксперимент. Правила и программа университета Тепляковым не подходят, на факультете они практически не появляются, на обращения преподавателей не реагируют. Непонятно, чего конкретно добивается Евгений.
К слову, недавно мужчина напал на преподавателя МГУ, потому что не был удовлетворён оценкой дочери за экзамен. Девочка получила двойку по психологии и разъяренный отец ринулся в кабинет педагога. Он атаковал мужчину в присутствии собственного ребенка.
Фото: freepik.com,