9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова завалила сессию — ее отец утверждает обратное

Преподаватели в институте жалуются, что Тепляковы не выходят на связь. Девочка не появляется в учебном заведении, хотя пересдачи уже начались. «Мы не знаем, где она! Чтобы организовать учебный процесс, включая сдачу и пересдачу экзаменов, нужно, чтобы студент был. А студента нет. Мы звонили Тепляковым, направили письма на почтовый адрес. Ни ответа, ни привета», — недоумевают работники университета.

Напомним, что Алиса не поступила на бюджет и обучается на коммерческой основе. если девочка не сдаст сессию, то вполне может быть отчислена. Конечно, у нее есть право на две пересдачи по каждому из предметов, но пока что она ими не воспользовалась.

У отца Алисы Евгения иная версия происходящего, сообщает «Комсомольская Правда». В своем личном блоге он рассказывает, что его дочь успешно сдала сессию, а все что говорят преподаватели МГУ не имеет ничего общего с реальностью.

«Сессию она, как раз, сдала. Учиться наравне с другими студентами, как раз, смогла. Наравне и сдала бы, если бы психфак в отморозков поиграть не решил. На общих основаниях. Но нет же, нам сорвали учебу, усилили охрану, устроили цирк с незаконным удержанием. Как раз факты говорят о том, что наша девятилетка порвала психфак, психфак пошел на преступление, и с ним разбирается прокуратура. Так что полегче, хейтер. Факты против вас», — прокомментировал ситуацию Евгений Тепляков.