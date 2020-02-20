Около месяца назад на просторах Facebook появился новый профиль Scarlett Queen. Эффектная дама, которая запечатлена на главной странице — бывший певец Оскар, прославившийся песнями «Между мной и тобой» и «Бег по острию ножа». В интервью изданию «Открытые» Шамиль Малкандуев — так звучит настоящее имя артиста — признался: он стал трансгендерной женщиной.«В детстве мне нравилось одеваться в платья и надевать каблуки. Мне всегда казалось, что так должно быть. Мне так было комфортно. Меня никогда не интересовал футбол или мужские виды спорта. В школе меня называли Мадонной, не знаю почему», — прокомментировал он.В своем новом облике он действительно похож на легенду американской поп-сцены. А вы помните этого исполнителя? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!