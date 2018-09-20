35-летняя Ирена Понарошку перестала скрывать вторую беременность

В этот четверг, 20 сентября, в эфире шоу «Вечерний Ургант» 35-летняя Ирена Понарошку рассказала о второй беременности. Звезду начали поздравлять после анонса в ее блоге: «Ой все! Сегодня в 23.30 долгожданный каминг-аут». На кадре со съемок она запечатлена с заметно округлившимся животом.
«Мы знали — мы ждали», «Вот так новость!!! Мои поздравления», «Я так и знала))) была уверена, что Ирена ждет малыша. Не ноябрь, точнее его конец, месяц Х», «Если честно давно было понятно. Поздравляю», «А я знала знала! Все последние фоточки с прикрытым животиком или в свободного кроя одежде», «Я знала, я знала! Догадалась по фото, где вы с Серафимом в космических шапочках», «Поздравляю! Какая Вы красивая», «Как же это здорово, искренне рада! Смотрела выпуск и улыбка не сходила с лица от новости! Здоровья и легкого появления на свет нового человечка», — обсуждают они.
Отец будущего ребенка экс-звезды MTV — диджей Александр Глухов. Первенец пары, 7-летний Серафим, растет весьма современным ребенком. Он придерживается вегетарианской диеты и имеет свой стиль — мальчик состриг «локоны Маугли» незадолго до послупления в школу.
Фото: instagram, видео: YouTube