35-летняя Ирена Понарошку перестала скрывать вторую беременность

«Мы знали — мы ждали», «Вот так новость!!! Мои поздравления», «Я так и знала))) была уверена, что Ирена ждет малыша. Не ноябрь, точнее его конец, месяц Х», «Если честно давно было понятно. Поздравляю», «А я знала знала! Все последние фоточки с прикрытым животиком или в свободного кроя одежде», «Я знала, я знала! Догадалась по фото, где вы с Серафимом в космических шапочках», «Поздравляю! Какая Вы красивая», «Как же это здорово, искренне рада! Смотрела выпуск и улыбка не сходила с лица от новости! Здоровья и легкого появления на свет нового человечка», — обсуждают они.