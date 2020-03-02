33-летняя поэтесса Вера Полозкова рассказала о третьей беременности и показала округлившийся живот

«Как красиво», «Ууууух! Какая красота! Поздравляю», «Я смотрела интервью "мой герой" и постоянно смотрела на округлившийся животик. Потом думаю: "ой, не придумывай себе". Всегда нужно себе доверять», «А еще это смятение на вопрос Устиновой про "маму мальчиков" и ответ Веры "чувствую, что это скоро может измениться"», «Аналогично, на концерте в Белгороде мне показалось уже, что кто-то да живет в животике», «А я отметила дыхание. Животика не заметила, что услышала вот этот "недобор" воздуха, который для беременных характерен. Даже маме сказала, странно, у Веры дыхание, как у беременной. Поздравляю!!! Это огромное счастье! Детей должно быть много», «Лучшее, что сегодня я узнала! Поздравляю», «Идеальный каминг-аут», — обсуждают подруги и поклонники.

С мужем, Александром Бганцевым, Вера Полозкова зарегистрировала брак в августе 2014 года, уже в декабре у них родился сын Федор. В апреле 2018 года у пары родился еще один сын, Савва. После расставания с мужем поэтесса держит личную жизнь в тайне.

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