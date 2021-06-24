Маленький сын вице-президента МТС выпал из окна третьего этажа коттеджа
Малыша привезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москву, сейчас он находится под наблюдением врачей.
Беда случилась в подмосковном округе Истра в коттеджном поселке Шервуд — там отдыхала семья вице-президента МТС Павла Воронина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Мальчик, предположительно, встал на окно третьего этажа и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала и рухнула вниз.
Валерий получил открытую черепно-мозговую травму, перелом темени и ушиб головного мозга. К счастью, ребенок выжил, сейчас с ним работают медики.
По данному случаю начал проверку Следственный комитет РФ.
Фото: Pixabay
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