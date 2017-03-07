В московском Scenario Cafe в преддверии 8 Марта прошла вечеринка «В digital только девушки»

Отметить начало долгожданной весны и достижения женской вертикали Rambler&Co, в которую входят проекты WMJ.ru, Passion.ru, Letidor.ru (а в скором времени присоединится еще и онлайн-версия журнала InStyle), пришли многочисленные друзья и клиенты холдинга.

Хозяйками вечера выступили коммерческий директор женского сегмента Rambler&Co Этери Асатиани, ее заместитель Кристина Татаренкова, ведущий менеджер коммерческого отдела Анна Мизяева, главный редактор сайта Letidor.ru Ксения Краснова, а также главный редактор порталов WMJ.ru и Passion.ru Анна Круглова.

Среди гостей мероприятия, представителей digital-направлений крупных beauty-, fashion-компаний и не только, были и селебрити. Оставив на время запись своего нового альбома, который вот-вот увидит свет, к началу вечеринки приехал музыкант Антон Лаврентьев. Чуть позже присоединилась актриса Анна Цуканова-Котт.

После приветственной речи топ-менеджеров Rambler&Co, исполнительного директора Рафаэля Абрамяна и генерального директора Максима Тадевосяна, присутствующие посмотрели специально подготовленный ролик, состоявший из нарезок видео, вышедших и пользующихся огромной популярностью на WMJ.ru, Passion.ru и Letidor.ru. Ну а после пустились в пляс под зажигательное выступление герлз-бэнда «Рельеф», сменившееся танцевальным битом диджея DWords.

За дизайн и декорации, ставшие центром притяжения вечеринки, отвечала компания «Ивент Конструктор», а за фотозону из гортензий — TerraFiori. После бармен-шоу, за которым гости следили с замиранием сердца, прошло вручение подарков — так, кому-то достались билеты на концерт группы Metallica, а кому-то — специальный десертный подарок от Scenario Cafe.

Фото: Гамиля Мирхалеева/NightParty

Видео: Ксения Боенкова/Passion.ru