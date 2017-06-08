Сегодня, 8 июня, Яна Рудковская и ее подруги устроили праздник по случаю скорого венчания звездной пары. Оно состоится спустя семь лет после их свадьбы: в 2010 году Яна вышла замуж за известного фигуриста Евгения Плющенко, в 2013 году у них родился сын Александр.

Поздравить Яну пришли певица Валерия, супруга известного артиста Инна Михайлова, светская львица Екатерина Одинцова, дизайнер Юлия Янина, и многие другие. Мероприятие проходит в самом центре Москвы: подруги собрались в бутике Dior, что в Столешниковом переулке, чтобы насладиться коктейль-вечеринкой, сетами известного диджея и показом новой коллекции Марии Грации Кьюри. Платье Яна выбрала также из коллекции модного дома.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Июн 8 2017 в 11:33 PDT

Что интересно: одно из приглашений на девичник было продано с аукциона, который устроила известная моlель Елена Перминова. Все вырученные средства пошли в фонд помощи детям.

Подробности предстоящей церемонии пока держат в секрете.

Фото: instagram.com