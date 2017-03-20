Беатрис Борромео, меньше трех недель назад впервые ставшая мамой, не стала пропускать традиционный Бал роз

Княжеская семья Монако в очередной раз собрала друзей и знаменитостей на традиционном благотворительном Балу. Встречала гостей принцесса Монакская и Ганноверская Каролина. Вместе с ней на балу появились ее дети — Шарлотта и Пьер Казираги.

Пьер в этот вечер ни на шаг не отходил от супруги Беатрис Борромео, которая в конце февраля родила ему первенца — сына Феличе. Беатрис быстро пришла в форму и решилась появиться на публике спустя 18 дней после родов.

За оформление праздника отвечал глава Chanel Карл Лагерфельда, а за музыкальную часть — принцесса Шарлотта Казираги. Она пригласила выступить зажигательную французскую певицу Сесиль Кассель, младшую сестру известнго актера Венсана Касселя.

Фото: Getty, Global Look Press